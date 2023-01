Santa Clara oficializa Jorge Simão como novo treinador

O Santa Clara oficializou esta quarta-feira Jorge Simão como novo treinador, tal como Record noticiara. O técnico português vai render Mário Silva no cargo, assinado um contrato válido até ao final da temporada.Gilberto Andrade, Daniel Guerreiro e Fábio Oliveira são nomes que acompanham Jorge Simão, natural da Pampilhosa da Serra, na nova aventura, nos Açores.O treinador, de 46 anos, regressa ao ativo. Estava sem clube desde dezembro de 2021, quando deixou o Paços de Ferreira."O treinador assina contrato válido até final desta temporada e já acompanha a equipa na deslocação ao terreno do Portimonense – o encontro no Algarve tem pontapé inicial apontado para as 19h15 (hora dos Açores) desta sexta-feira", pode ler-se, em comunicado.