Santa Clara oficializa saída do diretor desportivo João Ferreira

O Santa Clara anunciou esta segunda-feiRA a saída de João Ferreira, que desempenhava desde junho deste ano as funções de diretor desportivo do clube açoriano que milita na I Liga de futebol.

"A Santa Clara Açores Futebol SAD vem por este meio comunicar a saída de João Ferreira do cargo de diretor desportivo da equipa de futebol profissional, com efeito imediato", avança o Santa Clara, em nota de imprensa.

Segundo o comunicado, João Ferreira demitiu-se por motivos pessoais.

"Com base na decisão de solicitar a sua demissão estão razões de ordem pessoal, as quais o Santa Clara apoia e respeita ao máximo", revelam os açorianos.

O clube aproveita ainda para agradecer "veemente" a João Ferreira o trabalho realizado.

"O Santa Clara deseja o maior sucesso pessoal e profissional a João Ferreira, não apenas porque é uma pessoa que o merece, mas, não menos importante, porque desempenhou com o maior dos profissionalismos as suas funções no período de vínculo ao nosso clube", lê-se no comunicado.

Em 1 de junho de 2021, foi anunciado que o antigo olheiro dos ingleses do Manchester United João Ferreira iria ser o novo diretor desportivo do Santa Clara.