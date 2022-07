Santa Clara parte hoje para estágio

O Santa Clara inicia hoje o estágio de 10 dias em Penafiel, com o primeiro treino em solo continental agendado para esta tarde. Os açorianos vão realizar seis jogos de preparação que, segundo o técnico Mário Silva, vai permitir aferir o nível competitivo do plantel. "Queremos aproveitar para podermos competir de uma forma intensa, com equipas que também são importantes na nossa preparação", atirou o técnico que tem na mira a estreia no campeonato, marcado para o fim-de-semana de 7 e 8 de agosto, contra o Casa Pia.

Entretanto, o clube insular apresentou a camisola principal para a nova época: inspirado no magma dos vulcões, a ‘pele’ dos açorianos tem duas tonalidades de vermelho. "Este é o nosso espírito, a nossa identidade. Magma que passou a lava, que acabou no basalto que pisamos. É essa a nossa força, a nossa origem que se tornou do nosso Mundo", explica o clube em nota de imprensa.