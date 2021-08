Santa Clara pede ao Moreirense adiamento do jogo do campeonato por causa de surto de covid

O Santa Clara emitiu esta quinta-feira um comunicado onde explica ter pedido ao Moreirense o adiamento do jogo de domingo entre as duas equipas, da segunda jornada da Liga Bwin. O clube açoriano, que se debate com um surto de covid-19 no seu plantel, adianta que ainda não obteve resposta por parte da formação de Moreira de Cónegos, mas apela "a adoção de uma postura cooperante e de bom senso".



Leia o comunicado na íntegra:





"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D vem pelo presente para tornar público a sucessão de acontecimentos referentes ao jogo da 2ª jornada da Liga BWIN:- Como é do conhecimento geral, o grupo de trabalho da Santa Clara Açores – Futebol, S.A.D. foi, sem que nada o fizesse prever, assolado por um surto de covid-19, nos últimos dias.- Não obstante todo o grupo de trabalho estar com a vacinação completa há mais de um mês e de se ter adotado sempre, desde o início da pandemia, uma postura preventiva através das seguintes medidas: realização semanal de testes de diagnóstico, sendo que na bateria de testes efetuada, datada de dia 3 Agosto, todos os elementos testaram negativo; alojamento em pisos isolados nas unidades hoteleiras frequentadas; viagens europeias em voos fretados, independentemente dos elevados custos inerentes; uso obrigatório de máscara em todos os locais a frequentar pela equipa; higienização regular dos espaços utilizados.- Aproveitamos este ensejo, ainda, para recordar que, no momento mais crítico da pandemia, em maio de 2020 e apesar dos avultados custos inerentes, fomos o primeiro e o único clube em Portugal a dar o passo decisivo para permitir que todos os clube, incluindo o Moreirense FC, retomassem a Liga NOS (19/20). Durante dois meses, competimos longe da nossa terra, longe dos nossos adeptos e longe das nossas famílias, em prol do futebol português e de todas as equipas que o compõe.- Assim, por todas as razões expostas, procurando salvaguardar uma competição desportiva interna justa e digna, os valores primevos do futebol e tentando preservar a integridade física dos atletas do Moreirense FC, intercedemos junto da estrutura do clube minhoto e da direção da Liga Portugal para o adiamento da 2ª jornada da Liga BWIN.- Ora, para já, não obtivemos qualquer resposta oficial por parte do Moreirense FC, apesar dos esforços envidados durante o dia de ontem, nomeadamente através de: variados contactos telefónicos e envio de email’s institucional. Assim, novamente, apelamos publicamente para a adoção de uma postura cooperante e de bom senso que possa servir os interesses de ambos os clubes, da competição e, acima de tudo, a integridade física dos atletas e dos demais elementos- Acreditamos e confiamos, piamente, numa decisão sensata e ponderada da direção do Moreirense FC, em prol de um desporto justo, aglutinador e, acima de tudo, como exemplo de valores morais a transmitir para a sociedade civil, na qual o futebol está inserido e deve ser exemplo."