Santa Clara prepara jogo com o Sp. Braga com os internacionais ainda de fora

O Santa Clara inicia hoje a preparação do jogo com o Sp. Braga, da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, depois de o plantel ter gozado dois dias de folga. O treinador Nuno Campos ainda não pôde contar com o defesa Boateng (Gana) e o médio Morita (Japão), integrados nos trabalhos das seleções. O primeiro deve regressar já na quarta-feira.