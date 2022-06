Santa Clara prestes a mudar de mãos

O 'Grupo 2020 Sport', que representa investidores açoreanos no diáspora, chegou a acordo com Glenn Lau, detentor de uma participação qualificada da SAD do Santa Clara Açores.O grupo aguarda agora uma decisão por parte da direção do clube sobre uma proposta de parceria estratégica de longo prazo a estabelecer entre a '2020 Sport' e o Santa Clara, de modo a finalizar o acordo de aquisição de ações pertença de Glenn Lau.