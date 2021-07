há 23 min 20:44

Daniel Ramos proibiu facilitismos na antevisão do encontro

Daniel Ramos alertou os seus jogadores para não facilitarem no jogo da segunda mão frente ao FC Shkupi: apesar da vantagem de três golos trazida da Macedónia do Norte, o treinador do Santa Clara não quer ser surpreendido em casa e pretende vencer o jogo referente à 2ª eliminatória da Conference League.



"Estamos a levar o jogo a sério. Foi algo muito importante que referi após o jogo. Foi dizer ao grupo de trabalho que ninguém pode facilitar. Facilitismo zero. É mesmo assim: zero. É como se estivesse 0-0 e nós queremos ganhar o jogo e passar a eliminatória", assumiu o técnico, de 50 anos, na antevisão do jogo, para o qual não pode contar com Allano, que sofreu uma lesão num dos meniscos.