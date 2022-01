Santa Clara também está em risco de exclusão das provas da UEFA

No mesmo comunicado em que informa que o Sporting poderá ser excluído das provas europeias nas próximas três épocas se não fizer prova, até 31 de janeiro, de que regularizou um dívida que deveria ter sido liquidada até ao passado dia 15, a Câmara de Recursos do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA revela igualmente sanções ao Santa Clara.O organismo informa que aceitou parcialmente um recurso do clube açoriano mas mantém, também, a ameaça de exclusão das provas da UEFA nas próximas três temporadas a menos que o clube faça prova até 31 de janeiro que "pagou a totalidade da dívida às autoridades fiscais e de segurança social que foi reconhecida a 30 de setembro de 2021" ou que "a 31 de janeiro concluiu um acordo escrito com as autoridades fiscais e de segurança social em que as mesmas aceitam uma extensão do prazo de pagamento e que pagou na íntegra qualquer valor em dívida em resultado desse acordo antes ou até 31 de janeiro de 2022."É ainda aplicada uma multa de 25 mil euros ao Santa Clara.A UEFA junta outra sanção de 10 mil euros que fica condicionada à prova de ausência de dívida " a outro clube de futebol" até 1 de março deste ano.A ameaça de exclusão das competições da UEFA para 2022/23, 2023/24 e 2024/25 é alargada, de resto, ao pagamento de todos os restantes valores em dívida, ou à existência de um acordo a 31 de janeiro próximo que permita regularizá-los. O Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA aplicada ainda uma terceira multa no valor de 75 mil euros.