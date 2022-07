Santa Clara vence Nacional no jogo de encerramento do I Torneio Insular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara, da Liga Bwin, superou o Nacional, do segundo escalão, por 2-1, no jogou que encerrou a 1ª edição do Torneio Insular, que foi vencido pelo Marítimo.

Na partida de encerramento do torneio 'triangular', que já sido vencido pelo Marítimo, o Santa Clara venceu o Nacional por 2-1, com golos de Rui Costa e Gabriel Silva, depois de ter estado a perder devido a um tento da autoria de Rafael Vieira.

Numa partida dividida em duas partes de 40 minutos, o primeiro tempo foi muito equilibrado, com o Nacional a adiantar-se no marcador à passagem dos 25 minutos, num remate acrobático do central Rafael Vieira, aproveitando uma má abordagem de Ricardo Fernandes.

Todavia, o empate não tardou e, apenas quatro minutos volvidos, André Sousa tocou em Rui Costa no interior da grande área, sendo assinalada uma grande penalidade que o próprio converteu.

O reinício após o intervalo ficou marcado por um grande golo de Gabriel Silva, aos 48 minutos, que adiantou o conjunto açoriano da I Liga no marcador. O Nacional reagiu e poucos minutos depois, aos 51, Luís Esteves rematou com muito perigo, antes de o Santa Clara ficar muito perto de ampliar a vantagem, aos 58, quando Mohebi surgiu isolado, mas rematou junto ao poste. Nos instantes finais, Luís Esteves na marcação de um livre obrigou Ricardo Fernandes a uma boa intervenção.

Os regulamentos do torneio indicavam a marcação de pontapés da marca de grande penalidade, que o Santa Clara também venceu por 5-4.

Numa partida de preparação para a nova temporada, ambos os técnicos procuraram dar minutos a muitos dos seus jogadores, retirando assim ilações ao trabalho efetuado até à data.

O Santa Clara será anfitrião do Casa Pia, em jogo da jornada inaugural da I Liga, no domingo, 7 de agosto, com a partida agendada para ter início às 14:30.

Por ser turno, o Nacional irá dar início à sua participação na II Liga no próximo sábado, recebendo o Tondela no Estádio da Madeira, a partir das 14 horas.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Santa Clara, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcador:

1-0, Rafael Vieira, 25 minutos.

1-1, Rui Costa, 29 (grande penalidade).

1-2, Gabriel Silva, 48.

Equipas:

- Nacional: Daniel Guimarães, João Aurélio, Rafael Vieira, Clayton, André Sousa, Gustavo Silva, Jota, Danilovic, Witi, Carlos Daniel e Juan Calero. Jogaram ainda: Bruno Gomes, José Gomes, Sérgio Marakis, Martim, Rúben Macedo, Luís Esteves, Dudu, Bosic, Francisco Gonçalves, Mabrouk Rouai, Rui Encarnação Alex e Graça.

Treinador: Filipe Cândido.

- Santa Clara: Ricardo Fernandes, Andrezinho, João Afonso, Paulo Eduardo, Xavi Quintillà, Adriano, Pedro Bicalho, Gabriel Silva, Rui Costa, Rodrigo Valente e Mohebi. Jogaram ainda: Martim Maia, Alano, Pierre Sagna, Bobsin, Ricardinho, Rildo Filho e Tagawa.

Treinador: Mário Silva.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Graça (82).

Assistência: Cerca de 350 espetadores.