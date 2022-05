Santa Clara vence processo em tribunal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara venceu o caso do cheque careca, processo judicial interposto por Rodrigo Batista contra a SAD açoriana e contra o seu pai, Mário Batista, antigo presidente do clube e da sociedade anónima desportiva. Em causa um cheque sem provisão passado pelo Santa Clara a Mário Batista em 2020, que foi depois endossado por este ao seu filho, que o viria a levantar, sem sucesso. De acordo com a sentença, o Tribunal de Ponta Delgada absolveu o Santa Clara, por considerar que o cheque foi assinado por Rui Cordeiro e Boa Alma, presidente e diretor desportivo à altura dos factos, respetivamente, sem o respetivo valor, preenchido posteriormente por Mário Batista. O juiz considerou que o depoimento prestado por Mário Batista não mereceu “qualquer credibilidade”.