Shkupi mais perto de ser o adversário do Santa Clara na Liga Conferência Europa

O Shkupi, da Macedónia do Norte, derrotou esta quinta-feira o Llapi, do Kosovo, por 2-0, e ficou mais perto de ser o adversário do Santa Clara na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

O jogo, da primeira mão da primeira pré-eliminatória da nova competição da UEFA, decorreu em Skopje, opondo o segundo classificado do campeonato macedónio ao vencedor da Taça do Kosovo e quinto no último campeonato. A segunda mão joga-se em 15 de julho, em Podujevë, no Kosovo.

A formação açoriana, sexta classificada da última edição da 1.ª Liga, estreia-se depois na edição inaugural da prova como visitante, em 22 de julho, recebendo, uma semana depois, em Ponta Delgada, o segundo jogo, no dia 29 de julho.

O Paços de Ferreira, quinto do campeonato, só vai conhecer no dia 19 de julho o adversário na terceira pré-eliminatória da prova, a disputar em 5 e 12 de agosto.

Antes da fase de grupos, agendada para o período entre 16 de setembro e 9 de dezembro, vai ser ainda disputado o playoff, nos dias 19 e 26 de agosto, cujo sorteio está marcado para 2 de agosto.

A final da primeira edição da Liga Conferência Europa está marcada para 25 de maio de 2022, na Arena de Tirana.