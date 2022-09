Stevanovic abre boas perspetivas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cedido pelo Manchester City, Stevanovic deixou boas indicações na estreia pelo Santa Clara diante do P. Ferreira. O atacante sérvio alinhou atrás de Kagawa e confirmou as valências técnicas que levaram os citizens a investir 8,5 M€ na sua contratação ao Partizan. Hoje pode ser testado com o Boavista, em jogo de preparação à porta fechada.