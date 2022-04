Tagawa quer marcar mais golos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado de 23 anos tornou-se a mais recente estrela japonesa do Santa Clara. Contratado em janeiro ao FC Tokyo, Tagawa falou da experiência nos Açores e contou que o compatriota Morita tem sido fundamental para a sua adaptação.

"Quando cheguei, estava desesperado para me habituar. É difícil falar, mas os meus companheiros são todos alegres e gentis, então não estou a ter problemas com o relacionamento. O Morita ajudou-me muito, é um ótimo companheiro, ensina-me muito", afirmou. Com 5 golos já marcados, Tagawa deixou a promessa de querer continuar a faturar nos três jogos que faltam, para depois começar em boa condição a próxima época.