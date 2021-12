Tiago Sousa: «Acabámos por sofrer os golos nos momentos das substituições»

Tiago Sousa, treinador-interino do Santa Clara, aludiu à qualidade dos açorianos em Paços de Ferreira e sublinhou que a sua equipa consentiu os golos durante as alterações."Foi uma primeira parte de muita competência do Santa Clara e uma segunda de reação competente do Paços, que jogava em casa e tinha a motivação do novo treinador. Os nossos jogadores foram guerreiros na estratégia para este jogo, mas acabámos por sofrer os golos nos momentos das substituições. Os erros pagam-se caro em alta competição mas, tirando esses dois lances, não me recordo de outras intervenções do Marco", sustentou após o apito final.