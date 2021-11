Tiago Sousa e a goleada em Braga: «Temos de pedir desculpa aos nossos adeptos»

Tiago Sousa, treinador adjunto do Santa Clara, compareceu na zona de entrevistas rápidas da Sport TV para analisar a goleada sofrida diante do Sp. Braga, lamentando o primeiro golo sofrido logo aos 3 minutos.



"[Primeiro golo fez ruir a estratégia?] É um facto. O jogo tem essa história. O golo cedo anula a nossa estratégia e cria alguns constrangimentos. O Sp. Braga foi competente ao longo do jogo e deu uma resposta ao nível dos clubes grandes, ao inverte um resultado negativo no jogo passado [com o Benfica], para um positivo em casa. Mostra tarimba das grandes equipas. Temos de focar nessa atitude e usar como mote para nós depois deste acidente de percurso e inverter a situação já no campeonato, com o Estoril", começou por dizer.





"Claro que estas alterações criam constrangimentos no dia a dia e é natural que crie problemas. O Sp. Braga teve o cuidado de fazer bem trabalho de casa e os movimentos do Vitinha [entre a defesa] prova isso. Teve sucesso a explorar a nossa nuance defensiva. Temos de pedir desculpa aos nossos adeptos e aos açorianos que não se reveem na derrota e dar a volta com o Estoril.""Todas as derrotas deixam marcas. Temos de dar a volta e não circular no insucesso. É nosso trabalho [da equipa técnica] focar os jogadores de novo processo de treino e pensar no sucesso. Focar nas dinâmicas e no que vamos fazer a seguir", concluiu.