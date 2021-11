Tiago Sousa: «FC Porto foi competente e teve uma vitória incontestável»

Na reação à derrota diante do FC Porto, Tiago Sousa, treinador-adjundo de Nuno Campos, considerou que os dragões foram superiores e mereceram o triunfo."O FC Porto sabia de antemão que depois daquele jogo [Allianz Cup] teria de demonstrar os pergaminhos que tem mostrado. Foi competente, teve uma vitória incontestável e os nossos parabéns a eles. Tentámos contrariar a estratégia de jogo do FC Porto, colocar dificuldades e defender bem, mas obrigou-nos a uma tarefa e exigência extra", começou por analisar o adjunto de Nuno Campos, aos microfones da Sport TV."Depois o futebol é assim. Perto do intervalo surge o primeiro golo, o segundo logo a abrir a segunda parte. Depois a expulsão do Allano impossibilitou-nos de lutar por um resultado diferente", acrescentou."É frustrante para quem sofre o golo. Mas do outro lado há uma equipa que teve os mesmos 15 minutos para falar no balneário. Hoje o FC Porto levou a melhor, mas fica a certeza que o processo está a ser consolidado.""As paragens são boas para consolidar processos, reforçar e investir em novos. Vai ser uma paragem importante. Não será um novo Santa Clara. Será mais solido, mais capaz e mais competente. A continuar a ser competitivo, como tem sido, mas os resultados não estão a mostrar o que pretendemos. Uma Santa Clara que irá vencer mais jogos".