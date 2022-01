Tiago Sousa: «Foi um Santa Clara super competente como pedimos aos jogadores»

Tiago Sousa realçou o comportamento dos jogadores do Santa Clara, após o triunfo histórico sobre o Sporting, por 3-2 "O que eles fizeram hoje foi algo mais nesse percurso, nada mais de extraordinário nesse ponto de vista. Extraordinário porque nunca tínhamos ganho ao Sporting, mas nada mais do que um Santa Clara super competente como pedimos aos jogadores. Um Santa Clara que perdeu contra o Partizan, uma bela equipa que continua na Conference League. Um Santa Clara que apareceu competente, não é só de agora. Um Santa Clara que, contra o FC Porto para a Taça da Liga, ganhou por 3-1. É um Santa Clara que está em desenvolvimento no plano coletivo e individual. Muito mérito para o que os jogadores alcançaram", começou por referir o técnico dos açorianos à Sport TV."Foi um jogo extremamente complicado. Entrámos muito fortes. Tivemos duas oportunidades pelo Cryzan e o Sporting acaba por marcar no primeiro remate à baliza, com um movimento que desposionou o lateral por fora, como não queriamos. Sabíamos que iam atacar esse espaço, fizeram-no com mérito, conseguiram uma triangulação, a bola acaba por entrar no Palhinha e com um remate fortíssimo como já é padrão conseguiu marcar. Foi preciso ir atrás do resultado, fizemo-lo, marcamos um golo, voltámos a sofrer quando estávamos avisados para a reação que o Sporting teria de ter para nos ganhar. Voltámos ao jogo com um golo do Lincoln e depois com muita arte e engenho não só dos titulares, mas do caráter do que entraram. Como disse na antevisão do jogo, os grandes grupos fazem-se com os que iniciam e com todos os que vão a jogo, e ainda com todos aqueles que, não iniciando e não indo a jogo, ajudam os outros a evoluir. As grandes equipas fazem-se desta competitiva interna e foi essa Santa Clara que com grande alma e sentido de oportunidade nos espaços que sabia que o Sporting não se ia dar pelos laterais, que tentámos sair para ataque e conquistar metros.""É mais uma exibição a juntar às outras. É um facto que não estabilizamos no patamar competitivo e exibicional pelos resultados que temos tido. Estamos à procura da estabilidade, temos conversado internamente no sentido de tornar a equipa mais estável no desempenho e esta é mais uma exibição que tentamos que seja uma alavanca para a estabilidade, o que passa já pelo próximo jogo com o Tondela no próximo domingo", finalizou.