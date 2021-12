Tiago Sousa reconhece que alterações no Santa Clara "interferem": «Não somos ingénuos...»

O treinador interino do Santa Clara, Tiago Sousa, reconheceu esta quinta-feira que as alterações no comando técnico "interferem" no rendimento da equipa, mas salientou que o grupo quer "inverter" a situação na Liga Bwin.

"Estas questões das convulsões à volta da equipa são questões pertinentes, que interferem de alguma maneira. Não somos ingénuos ao ponto de achar que não", afirmou.

E acrescentou: "O nosso dever enquanto treinadores e gente que conduz um grupo de trabalho é mantê-los sempre focados e não deixar que isto atrapalhe em nada a performance competitiva. Mas, e reforço, não sendo ingénuos ao ponto de achar que nada disso interfere".

O técnico, que é desde a época passada adjunto do Santa Clara, falava em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, na véspera da receção ao Vitória de Guimarães, a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Na quarta-feira, a SAD açoriana anunciou o abandono do treinador Nuno Campos do comando técnico, que liderava desde outubro, altura em que substituiu Daniel Ramos.

"Esta semana foi outra vez uma semana de reajustes, de readaptação. A saída do mister Nuno obrigou-nos a isso, a redefinir o trabalho e a reagir à adversidade. É isso que esse grupo tem feito ao longo desta época. Já é segunda vez que há mudanças na equipa técnica", apontou Tiago Sousa.

O treinador interino, que chegou ao clube açoriano com Daniel Ramos, considerou que os dias após a saída de um treinador "são sempre dias de luto", mas realçou que a equipa quer "inverter o rumo dos acontecimentos" no campeonato.

"Se eu pudesse ter jogado na quarta-feira, teria jogado na quarta-feira. Depois de uma derrota, o que nós queremos, qualquer ser humano competitivo, é rapidamente jogar outra vez para tentar inverter o rumo dos acontecimentos", disse.

Tiago Sousa advogou que a equipa "tem de fazer tudo bem feito" diante do Vitória de Guimarães, que disse ser um "adversário extremamente difícil".

"Vamos encontrar um Vitória de Guimarães bastante arrumado do ponto vista defensivo. Não é por acaso a sua classificação e não é por acaso as prestações recentes que estão a ter. É um adversário extremamente difícil", afirmou.

O treinador, de 37 anos, afirmou ainda que a atual equipa técnica "não vai mudar formas comportamentais em campo em quatro dias" de treino.

Por outro lado, o treinador disse que vai procurar potenciar aquilo que os jogadores "conseguiram desenvolver com as equipas técnicas de João Henriques, Daniel Ramos e Nuno Campos".

"Não é neste momento a minha prioridade saber se vou continuar ou não. Eu tenho contrato com o clube. A restante equipa técnica também tem contrato com o clube. É nisso que nos baseamos. Trabalhar e sermos solução para os problemas", acrescentou, quando questionado sobre o seu futuro na liderança do comando técnico.

O Santa Clara, 16.º e antepenúltimo classificado, com 10 pontos, vai receber o Vitória de Guimarães, sétimo, com 22, na sexta-feira, às 18:00 (19:00 em Lisboa), em jogo da 15ª. jornada da Liga Bwin.