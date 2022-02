Treinador do Santa Clara alerta que Sp. Braga vem motivado de qualificação europeia

O treinador do Santa Clara afirmou este sábado que o próximo adversário na Liga Bwin, o Sp. Braga, vai aparecer mais motivado no encontro devido à qualificação para os oitavos de final da Liga Europa.

Quando questionado sobre o último jogo dos arsenalistas, Mário Silva disse não ter "dúvida alguma" de que o oponente vai aparecer mais galvanizado na partida da 24.ª jornada do campeonato devido ao triunfo frente ao Sheriff (2-0 nos 90 minutos e 3-2 nos penáltis), na quinta-feira.

"Quando ganhamos, muitas vezes, estamos preparados para jogar no dia seguinte. Quando não ganhamos, estamos muito mais limitados, porque, como sabemos, a vida é assim, não é só no futebol, a parte emocional é uma parte preponderante", disse.

E acrescentou: "Acredito que seja mais um motivo de positividade e não de negatividade relativamente à série de jogos que estão a ter, porque o último resultado foi um resultado positivo que apurou a equipa".

Mário Silva falava hoje em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação da equipa a Braga.

O técnico felicitou o adversário pela qualificação europeia, considerando o Sp. Braga como um "clube grande" do futebol português.

"Estamos a falar de um clube que, neste momento, podemos apelidar como um clube grande. Tem crescido muito nos últimos anos. Os resultados falam por si. O grau de dificuldade do próximo jogo vai ser elevadíssimo", afirmou.

O treinador destacou a "consistência grande em termos de ideia de jogo" da equipa orientada por Carlos Carvalhal, que pratica um "futebol positivo".

"Para contrariar isso, temos de estar no nosso máximo e no nosso melhor, como sempre. Se a nossa performance for alta, se o nosso rendimento coletivo for alto, como tem sido nos últimos jogos, estaremos sempre muito mais perto de conseguir ter sucesso", vincou.

Mário Silva realçou que os "objetivos" dos açorianos são ter um "bom desempenho coletivo" e "lutar pelo resultado", assegurando que a equipa insular "vai disputar os três pontos".

"O nosso grande objetivo não é o processo defensivo e a transição defesa/ataque. O nosso objetivo é fazermos de todos os momentos do jogo, momentos positivos para nós, nunca abdicando de atacar", acrescentou.

O Santa Clara, 11.º classificado, com 25 pontos, vai defrontar o Sp. Braga, quarto, com 44, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Braga, no encontro que encerra a 24.ª jornada da Liga Bwin.