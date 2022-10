Treinador do Santa Clara aponta ao "desafio acrescido" de vencer fora o Rio Ave

O treinador do Santa Clara alertou este sábado para as dificuldades do jogo frente ao Rio Ave, da oitava jornada da Liga Bwin, e apontou ao "desafio acrescido" de vencer pela primeira vez fora de casa.

Em declarações aos jornalistas na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da visita a Vila do Conde, Mário Silva considerou que o próximo jogo encerra dois "grandes desafios": defrontar um Rio Ave "forte" e conquistar o primeiro triunfo fora.

"Nós, fora de casa, infelizmente ainda não conseguimos fazer pontos. Por isso falo no desafio acrescido de fazer pontos e conquistar a vitória no próximo jogo. [...] O desafio maior, além do Rio Ave, é conseguirmos pontos fora de casa", destacou.

Na presente edição do campeonato, o Santa Clara regista uma vitória, na receção ao Marítimo por 2-1.

O treinador enalteceu o próximo adversário, lembrando que o Rio Ave, a jogar em casa, bateu o FC Porto por 3-1, num jogo disputado a 28 de agosto.

"É uma equipa difícil, com um treinador que acompanha a equipa desde do ano passado. É uma equipa bem entrosada e com jogadores experientes", realçou.

Mário Silva prevê um Rio Ave "pressionante", que vai "querer recuperar a bola no meio-campo" e que vai "causar muitas dificuldades" aos jogadores açorianos.

"Temos como objetivo claro disputar o jogo, sabendo que vai ser difícil. O Rio Ave em casa é uma equipa muito pressionante. É uma equipa que gosta de abafar o adversário. É uma equipa que joga bem", reforçou.

O treinador vincou que o Santa Clara pretende ter mais posse de bola do aquela que teve em jogos anteriores.

"Se queremos assumir, discutir os resultados e ganhar os jogos, temos de conseguir ter mais bola. Ter mais posse. Não quero ter posse por posse. Mas ter posse de bola com objetividade", assinalou.

Mário Silva considerou ainda que a pausa no campeonato foi "benéfica" para "potenciar" o "entrosamento" entre os jogadores do plantel.

"Acredito que foi bom para ver alguns jogadores. Foi a primeira vez, depois do fecho do mercado, em que conseguirmos concentrar todos os jogadores. Nesse sentido, acho que foi importante para estimular os laços entre jogadores", considerou.

O Santa Clara, 15.º classificado com cinco pontos, vai defrontar o Rio Ave, 13.º com seis, no domingo, às 15:30, no estádio dos Arcos em Vila do Conde.

A partida vai ter a arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.