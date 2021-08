Treinador do Santa Clara prevê "grande equilíbrio" frente ao Olimpija

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, anteviu esta quarta-feira um "grande equilíbrio" frente ao Olimpija Ljubljana, assumindo querer sair na quinta-feira da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Conference League "na frente".

"Antevejo um grande equilíbrio nesta eliminatória, porque estamos perante uma boa equipa, que demonstrou isso no último jogo do campeonato, onde conseguiu vencer o Maribor, uma das grandes equipas da Eslovénia. Portanto, é sinal de qualidade", declarou.

Daniel Ramos falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro diante da equipa eslovena, marcado para quinta-feira, nos Açores, a contar para a terceira pré-eliminatória da Conference League.

No último jogo do campeonato esloveno, o Olimpija Ljubljana recebeu e venceu o Maribor por 3-1.

"É uma equipa que tem poucos anos, fundada em 2005, mas com títulos, o que é sinal de qualidade. Têm qualidade e demonstraram-no num passado recente. Na análise que nós fizemos, também mostraram qualidade. Sabemos que vai ser uma eliminatória equilibrada", destacou Daniel Ramos.

O treinador disse que o "objetivo" do Santa Clara é vencer o encontro de quinta-feira para "sair na frente" da eliminatória para a partida da segunda mão na Eslovénia.

"O facto de jogarmos primeiro em casa, dá-nos a possibilidade de não ter de arriscar tudo porque sabemos que irão ser dois jogos e nós fora de casa também temos uma equipa competente", acrescentou.

Daniel Ramos considerou o Olimpija Ljubljana uma "equipa muito equilibrada", com "bons jogadores tecnicamente", que "sabe jogar em bloco baixo, sabe pressionar" e que explora o "ataque à profundidade".

"Se formos Santa Clara neste jogo, temos boa possibilidade de passarmos a eliminatória. Neste e no próximo [jogo]. E ser Santa Clara é sê-lo na melhor versão do Santa Clara", afirmou.

O treinador reconheceu ainda que a preparação do encontro vai ser condicionada pela sequência de jogos, uma vez que a equipa vai realizar três numa semana (jogou frente ao Shkupi e Farense, em 29 de julho e a 1 de agosto, respetivamente).

"É jogar uns e recuperar outros, dividir o grupo em trabalhos diferenciados. É perceber quem está mais ou menos cansado. É tentar jogar com aquilo que está a acontecer: com a performance, com os jogadores que estão mais frescos, com as substituições", avançou.

Ao lado de Daniel Ramos, o central Villanueva disse que o grupo "está focado no seu trabalho" e "muito bem preparado" para disputar a eliminatória europeia.

"É emocionante. Para nós, é um orgulho poder representar os Açores na Europa. E estamos a trabalhar bastante forte para fazer o melhor possível", assinalou.

O Santa Clara recebe os eslovenos do Olimpija Ljubljana na quinta-feira, no estádio de São Miguel, nos Açores, a contar a Liga Conferencia Europa, a nova competição de clubes da UEFA.