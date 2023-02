Treinador do Santa Clara quer equipa "mais consistente" frente ao Arouca

O treinador do Santa Clara, Jorge Simão, afirmou esta quinta-feira que pretende uma equipa "muito mais consistente" durante "todos os momentos do jogo" no próximo encontro frente ao Arouca, da 20.ª da Liga Bwin.

Em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o técnico lembrou o último encontro diante do Boavista (2-2), em que a formação açoriana esteve por duas vezes em desvantagem, para elogiar a "resposta" dos jogadores e pedir mais "consistência".

"Essa resposta parte dos jogadores é significativa do que nós temos de ter como espírito nesta equipa. É a continuidade e a consistência dos comportamentos que tivemos em muitos momentos no último jogo e mantê-los durante os 90 minutos", declarou.

Jorge Simão realçou a importância de o Santa Clara ser uma "equipa muito mais consistente durante todos os momentos do jogo", dando o exemplo das bolas paradas, uma vez que os dois golos sofridos no último encontro foram através daquele tipo de lances.

"É a chave de todas as equipas, não só do Santa Clara. É a consistência no decurso de todos os comportamentos em todos os momentos do jogo. A consistência e a eficiência. De sermos capazes de o fazer o que temos de fazer com eficácia", vincou.

O treinador enalteceu a "maturidade" e a "consistência competitiva" do Arouca, uma equipa que "percebe bem os momentos do jogo" e que é "eficaz quando tem a oportunidade de o ser".

"O Arouca acaba por ser, não digo a equipa sensação porque esse rótulo cabe bem ao Casa Pia, mas a segunda equipa sensação do campeonato", assinalou.

Jorge Simão lembrou ainda o objetivo da equipa insular de conquistar 22 pontos na segunda volta do campeonato (até ao momento arrecadou um), para perfazer um total de 36 pontos no final do campeonato.

"Para nós, Santa Clara, é reforçar a história de o próximo jogo ser o mais importante. É uma oportunidade de reduzirmos os pontos que temos para conquistar: 21 neste momento. Para mim enquanto treinador é levar uma folha branca no avião onde espero que possamos escrever uma história feliz", destacou.

O treinador disse ainda ser "importante" que todos no clube tenham a "noção" do privilégio de estar num clube que representa uma região.

"Estou aqui não faz um mês ainda. Cada dia que passa gosto mais de aqui estar. Não falo só do clube. Falo da ilha. Vou sentido nos sítios onde vou com as pessoas que me vou cruzando que temos o privilégio de representar uma região, um povo. Isto é um clube de primeira liga, não há dúvida disso", salientou.

O Santa Clara, 16.º classificado com 15 pontos, vai defrontar o Arouca, sétimo com 27, no próximo sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, a contar para a 20.ª jornada da Liga Bwin.