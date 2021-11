Treinador do Santa Clara tem confiança num novo triunfo sobre o FC Porto

O treinador do Santa Clara sabe que será difícil defrontar um FC Porto motivado pela liderança na Liga Bwin. No entanto, a recente vitória dos açorianos sobre os dragões, na fase de grupos da Allianz Cup, permite sonhar com um novo triunfo."Factualmente só há duas equipas que conseguiram vencer o FC Porto esta temporada. Uma foi o Liverpool e a outra foi o Santa Clara. Sabemos que será difícil ganhar mas também temos as nossas armas para fazê-lo", sublinhou Nuno Campos.O técnico, de 46 anos, garantiu que ninguém vai pensar no empate. "Só a jogar de forma coletiva será possível combater a força do FC Porto", avisou Nuno Campos, antes de prometer que a equipa vai sair do último lugar: "Pelo que estamos a fazer dentro de campo já merecíamos outro tipo de resultados."