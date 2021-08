Tudo sobre o Santa Clara 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Santa Clara chegou à Liga Bwin na temporada 2018/19 e em três épocas conseguiu alcançar o 6º lugar e carimbar a presença nas competições europeias, um feito nunca alcançado no clube. Um percurso ascendente, comprometido com um projeto sustentado e ambicioso. Após o alcançar da Conference League, os açorianos entram para a nova época com expectativas renovadas e muita ambição para repetir a presença nas competições europeias.