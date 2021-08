«Very good team»: Daniel Ramos revela palavras do árbitro após vitória do Santa Clara

Daniel Ramos gostou bastante da exibição do Santa Clara diante do Partizan e apenas lamentou que o triunfo (2-1) não tenha sido mais expressivo.





"É curto. Muito satisfeitos com a exibição, não tanto com o resultado. Estivemos sempre mais perto do terceiro e nada fazia prever o 2-1, estávamos por cima do jogo. Tivemos caudal e espírito enorme, demonstrando novamente qualidade e fazendo um grande jogo. A vitória peca por escassa mas não estávamos a jogar contra uma equipa qualquer. Parabéns a todos, trabalharam imenso e dignificaram o valor do Santa Clara", começou por dizer o técnico dos açorianos à Sport TV, projetando já a segunda mão deste playoff da Conference League, na próxima semana, em Belgrado: "Gostávamos que a vantagem fosse maior, pois estivemos a ganhar por dois golos e podíamos ter feito mais, mas do outro lado existe preocupação, pois somos capazes de marcar fora. E o Partizan ainda não tinha perdido... Se formos novamente Santa Clara, temos condições para lutar até final e chegar à fase de grupos."De resto, a prestação do Santa Clara impressionou até... a equipa de arbitragem: "Deram-me os parabéns no final do jogo, dizendo 'very good team'. É uma satisfação enorme, pois estamos a representar a nossa qualidade além-fronteiras."