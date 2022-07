Victor Bobsin a caminho do Santa Clara

O Santa Clara chegou a acordo com Victor Bobsin. O médio brasileiro de 22 anos está de saída do Grémio, clube que ficará com 10% do passe do jogador, segundo revela o portal 'Globoesporte'. Em final de contrato, o internacional sub-20 canarinho prepara-se, assim, para cumprir a primeira experiência no futebol europeu.

Concluídos os exames médicos, o plantel do Santa Clara realiza hoje o primeiro treino da temporada 2022/2023. O relvado natural do Complexo Desportivo do Lajedo, em Ponta Delgada, será o palco das primeiras sessões às ordens do treinador Mário Silva, que já conta com seis caras novas no plantel: o guarda-redes Ricardo Silva; os defesas Tomás Domingos e Xavi Quintillà; os médios Martim Maia e Rodrigo Valente e o avançado Anderson.