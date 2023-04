Xavi Quintillà está apto para o Dragão

Boa notícia para Accioly: Xavi Quintillà já treinou e está apto para entrar nas opções do técnico para a visita ao FC Porto, jogo no qual deverá assumir a titularidade no lado esquerdo da defesa. O regresso do lateral após lesão vem numa excelente altura, visto que Paulo Henrique foi expulso frente ao Vizela e cumprirá um jogo de castigo.