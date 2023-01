André Lacximicant confiante numa vitória do Sp. Braga B perantes os sub-21 do Liverpool

O Sp. Braga B já está em Liverpool, onde esta quarta-feira defronta a equipa sub-21 dos reds em mais uma jornada da Premier League International Cup. Com três pontos conquistados nas duas primeiras rondas, a equipa de Custódio Castro procura somar mais três pontos que lhe permita manter-se na luta pelo apuramento para os quartos de final da prova. E foi o extremo de 21 anos, André Lacximicant, quem deu voz a esse objetivo.O Liverpool venceu os dois jogos que já disputou na prova e tem um parcial de seis golos marcados e dois sofridos. Mas nada que abale a confiança dos arsenalistas."Estamos à espera de um jogo difícil frente ao Liverpool mas vamos encará-lo para ganhar, como fazemos sempre. Queremos dignificar o Sp. Braga nesta competição e estamos orgulhosos por podermos participar nela. Queremos mostrar que somos capazes e para isso queremos garantir a vitória", afirmou André Lacximicant, ele que, no jogo anterior do Sp. Braga B na Premier League International Cup, a vitória (5-1) frente aos sub-21 do Stoke City, marcou um golo e fez duas assistências."Já tivemos dois jogos na Premier League International Cup, por isso estamos adaptados e queremos ganhar. Estamos a atravessar um bom momento na temporada na Liga 3 e queremos dar-lhe seguimento nesta competição. Trabalhamos bem para dar uma boa resposta no jogo e espero que consigamos a vitória", desejou o extremo, também em declarações à comunicação do Sp. Braga, referindo-se à série de quatro jogos consecutivos sem perder (duas vitórias e dois empates) que o Sp. Braga B atravessa na Liga 3.