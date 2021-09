Carlos Carvalhal: «Mais uma vez pecámos no capítulo da finalização»

O Sp. Braga acabou por sair derrotado da primeira jornada da Liga Europa, e Carlos Carvalhal não foge à regra na opinião de que o clube minhoto teve oportunidades e podia ter saído de Belgrado com outro resultado.





"Há explicações para as duas partes, apesar de na segunda parte termos mandado uma bola ao poste e podíamos ter marcado. Nós fomos uma equipa capaz que jogou com uma equipa difícil e num ambiente nada fácil", começou por dizer, à Sport TV.No entanto, o técnico arsenalista admitiu que as oportunidade deveriam ter sido mais bem aproveitadas: "Pecámos no capitulo de finalização. Somos, na Liga portuguesa, a segunda equipa que mais remata à baliza. Hoje foi mais uma vez em que o capítulo da finalização nos penalizou muito", disse o treinador, com um pesar pela derrota."Conseguimos fazer um golo, mas o adversário jogou maioritariamente em transições. Sabíamos que eles eram perigosos nas bolas paradas, mas num canto acabámos por sofrer um golo e mais uma vez numa transição fizemos um penálti", frisou.Ainda confrontado com o momento em que a sua equipa sai desta partida, Carlos Carvalhal revelou que a concentração tem já de estar na partida com o Tondela, na segunda-feira."A equipa sai inteira e preparada para o que aí vem. Vamos pensar no Tondela e no que fazer na segunda-feira. Temos um plantel equilibrado que nos permite fazer um ou outro ajustamento, mas vamos sempre apresentar a melhor equipa", concluiu.