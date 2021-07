Lille mantém-se atento a Ricardo Esgaio

A possível saída de Zeki Celik do Lille poderá abrir uma vaga na defesa do campeão francês para Ricardo Esgaio. O lateral-direito do Sp. Braga está identificado pelo emblema gaulês desde janeiro, pelo que é uma espécie de namoro antigo.





Estando altamente identificado pelo Lille, Esgaio pode vir a ser alvo de um ataque nas próximas semanas, caso se confirme a saída do habitual titular, cobiçado pelo Inter. O Sp. Braga quererá pelo menos seis milhões de euros pelo lateral português.Não obstante, Ricardo Esgaio tem mercado em Portugal, com o Sporting a manter-se na jogada. O campeão português não atirou ainda a toalha ao chão em relação a um possível regresso do lateral e poderá voltar à carga em breve.Tal como o nosso jornal já adiantou, na última etapa negoical os leões ofereceram cinco milhões de euros, proposta que foi recusada pelos arsenalistas, que exigem pelo menos seis.