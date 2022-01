Galeno chegou às duas mãos cheias de golos esta temporada, na noite de ontem, em Alvalade, e alcançou um novo recorde pessoal. Desde que fez a estreia no principal escalão português, em 2017/18, o extremo brasileiro nunca tinha marcado tanto. Até à data, a época mais concretizadora do camisola 90 dos minhotos tinha sido em 2018/19, altura em que apontou um total de nove golos com a camisola do Rio Ave, cedido pelo FC Porto.Ainda assim, com a segunda equipa dos dragões, o agora jogador dos bracarenses já havia marcado 13 golos numa só campanha, na de 2016/17.