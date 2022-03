Carvalhal admite convites europeus

A propósito do Portugal-Turquia de hoje, Carlos Carvalhal concedeu uma entrevista ao jornal turco Fanatik, onde o treinador do Sp. Braga falou sobre o seu futuro. "Tenho recebido algumas ofertas da Europa, mas por enquanto estou totalmente concentrando no Sp. Braga. Vamos ver o que acontece", começou por registar Carvalhal, isto depois de conhecido o ‘namoro’ do futebol brasileiro que entretanto não se concretizou."O contrato em Braga termina no final da temporada. Após dois meses, serei um treinador livre", disse ainda Carlos Carvalhal, lembrando a sua experiência no futebol turco ao serviço do Besiktas e Basaksehir para assumir um eventual regresso."A Turquia é sempre uma opção para mim. Ainda sei algumas palavras em turco e adoro o país. Se houver um bom projeto, claro que gostaria de voltar", reconheceu o treinador do Sp. Braga, destacando depois o trabalho que tem feito nos arsenalistas."Estamos a fazer uma grande época, mas também fizemos na temporada passada em que chegámos à final das duas taças e estivemos bem na Liga Europa", lembrou Carvalhal, destacando depois o que lhe motiva mais o orgulho com a aposta dos jovens. "Tivemos que vender os nossos jogadores importantes. Renovámos a equipa e adicionámos 13 jogadores da academia ao nosso plantel", destacou, concluindo com a ideia que de que o caminho europeu abre lugar "a sonhar", apesar de haver o Rangers no imediato para ultrapassar.