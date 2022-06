Al Musrati ausente da seleção líbia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A BBC Africa noticiou, na sua edição online, que Al Musrati está ausente da seleção da Líbia para os próximos jogos contra Botswana e Guiné Equatorial e que terá sido o próprio médio a pedir para ficar fora dos eleitos para poder tratar do seu futuro. Al Musrati, de 26 anos, é um dos ativos da SAD bracarense, tendo contrato com os guerreiros até 2024 e cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. A sua época suscitou o interesse de muitos clubes nos seus serviços, pelo que um negócio neste defeso será uma fonte de receita importante para a SAD do Sp. Braga.