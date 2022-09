Al Musrati não festejou

Al Musrati foi o responsável por assinar o segundo golo do Sp. Braga no encontro de ontem, o que significou a estreia a marcar na presente temporada a nível individual. O médio líbio saltou entre a defesa rioavista e atirou a contar, mas, após o golo, conteve-se no momento de festejar.Um gesto que tem explicação e que se prende com o facto de Al Musrati ter uma ligação passada ao Rio Ave. De recordar que o médio esteve em Vila do Conde na segunda metade da época 2019/20 e que, nessa altura, foi uma peça importante para a ida à Europa. Fez 12 jogos, com um golo.