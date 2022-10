Vitinha divide louros do golo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após receber o prémio de homem do jogo da Sport TV, Vitinha destacou o regresso às vitórias na Liga. "É importante. Trabalhamos para isto, temos um coletivo muito forte e unido e a resposta não podia ser outra. Estamos felizes", atirou. Sobre o grande golo que fez, o avançado de 22 anos não quis ficar com o protagonismo: "Requer trabalho, mas é muito pelo coletivo. Faz parte da união que temos."

Do lado do Estoril, o central Pedro Álvaro considerou que a equipa merecia algo mais: "Entrámos bem, mas sofremos dois golos contra a maré. Depois tentámos, pressionámos, mas não tivemos a sorte do jogo."