QSI com ação "discreta"

O L’Équipe, diário desportivo francês, reportou ontem a "discrição" da Qatar Sports Investments (QSI), depois de ter sido consumada a sua entrada no capital social da SAD do Sp. Braga. Referindo apenas o facto de Antero Henrique já ter estado em Braga, o jornal levantou inclusive a curiosidade de, no mercado de janeiro, o Sp. Braga ter vendido Vitinha por 32 milhões de euros ao Marselha, clube do sul de França que é um dos grandes rivais do Paris Saint-Germain, outro emblema do universo da QSI.