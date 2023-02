Castro feliz pela resposta

Castro ficou satisfeito com o triunfo após a derrota (0-3) com a Fiorentina: "Era importante começar bem e não podíamos ter começado da melhor maneira. Era muito importante ganhar."Al Musrati foi eleito o ‘homem do jogo’ pela Sport TV e manifestou a sua satisfação no final do jogo. "Estou muito feliz pelas vitória, foram três pontos muito importantes e agora temos de estar focados já no próximo jogo", apontou o médio líbio.Já João Basso, capitão do Arouca, teve uma abordagem diferente: "Se o jogo não tivesse os primeiros 20 segundos... o equilíbrio foi notório. Temos que entrar mais concentrados." *