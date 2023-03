Bilhetes esgotados para Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga já esgotou a remessa de 1.400 bilhetes disponível para o jogo em Chaves, dia 2 de abril, da 26.ª jornada da Liga Portugal.Um sinal claro da fase decisiva da temporada, com os minhotos envolvidos na luta pelo acesso à Champions e com os adeptos a corresponder.Face a esta inusitada procura, a mais de uma semana do jogo frente aos transmontanos, os arsenalistas solicitaram mais 600 bilhetes, os quais estarão disponíveis a partir da próxima terça-feira e ao preço unitário de 15 euros.