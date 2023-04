Pizzi felicitado após noite "incrível"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pizzi viveu uma noite de grande felicidade individual e coletiva no sábado, ao ter entrado no jogo com o Estoril para desempenhar um papel fundamental: o primeiro golo marcado pelo Sp. Braga e um penálti ganho.

"Uma alegria enorme fazer o meu primeiro golo com a camisola do Sp. Braga! Muito obrigado a todos pelo apoio, foi uma noite incrível", escreveu ontem, numa publicação no Instagram, tendo recebido inúmeras mensagens de felicitações, inclusive de companheiros de equipa.

Pizzi foi eleito o melhor jogador em campo para a Liga Portugal e, depois do encontro, partilhou o prémio com os seus filhos, que assistiram ao vivo ao encontro da 27ª jornada da Liga Bwin.