À atenção do Sp. Braga: Sheriff derrota equipa ucraniana em jogo-treino

A meio da eliminatória do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, o Sp. Braga joga logo à noite (20h45) em Tondela, ao passo que o Sheriff realizou um jogo-treino este sábado diante do Balkany, da 3.ª divisão da Ucrânia.O encontro terminou com triunfo da formação de Tiraspol por 2-1, com os dois golos a terem sido apontados por Regi Lushkja, um dos muitos reforços de inverno do Sheriff, mas que não puderam ser inscritos na Liga Europa.Aliás, o clube da Transnístria informa, através dos seus meios oficiais, que este jogo serviu para o treinador Yuryi Vernydub ver em ação aqueles que não atuaram na quinta-feira, frente ao Sp. Braga. No entanto, não foram divulgadas informações sobre quais os jogadores lançados neste apronto.A segunda mão da eliminatória entre o Sp. Braga e o Sheriff está agendada para a próxima quinta-feira, às 20 horas, no Estádio Municipal de Braga.