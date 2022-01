Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A história de Pizzuto: da final do Mundial sub-17 perdida para Yan Couto à festa com os 'tugas' do Lille Reforço iminente do Sp. Braga passou pela liga francesa, mas sem jogar devido a complicações físicas





• Foto: Lille