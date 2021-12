A mensagem de Castro para David Carmo: «Um dos meus desejos para 2022 é ver-te dentro do campo»

O nosso amigo Carmo já faz quase 1 ano que não faz aquilo que ele mais gosta, que é jogar futebol! Um dos meus desejos para 2022 é ver-te dentro do campo o mais rápido possível!

André Castro recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de força a David Carmo, defesa-central de 22 anos que se encontra lesionado desde fevereiro, amigo e companheiro de equipa no Sporting de Braga que há "quase um ano que não faz aquilo que ele mais gosta"."O nosso amigo Carmo já faz quase um ano que não faz aquilo que ele mais gosta, que é jogar futebol! Um dos meus desejos para 2022 é ver-te dentro do campo o mais rápido possível! Força campeão!", escreveu o médio-centro dos arsenalistas, através da sua página no 'Twitter'.Recorde-se que David Carmo subiu à equipa principal do Sp. Braga na temporada 2019/20, mas na reta final da última temporada, em 2020/21, sofreu uma grave lesão no tornozelo direito num duelo com o FC Porto para a Taça de Portugal.