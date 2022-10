A reação de Artur Jorge à entrada dos donos do PSG na SAD do Sp. Braga

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Saint-Gilloise, Artur Jorge foi confrontado com a recentemente anunciada entrada da Qatar Sports Investments na SAD do Sp. Braga, com a aquisição dos 21,67% das ações que pertenciam, até aqui, à Olivedesportos."É sinal de mais um passo de crescimento do Sp. Braga. Em relação ao que é o termo prático para mim como treinador, temos de contribuir com a grande exigência de vencer jogos para poder contribuir para a confiança e o que esperam de nós. Mais nada em relação ao campo desportivo, depois tem a ver com o que não me diz respeito", resumiu o treinador do Sp. Braga.