A reação de Artur Jorge à iminente transferência de Vitinha do Sp. Braga para o Marselha

Artur Jorge falou sobre o mercado na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Sporting, agendado para amanhã, em Alvalade. Confrontado com o assunto do dia, a iminente transferência de Vitinha para o Marselha, Artur Jorge disse apenas que irá aguardar por uma certeza relativamente a esse dossiê."Saíram quatro jogadores do plantel: Diego Lainez, Bruno Rodrigues, Hernâni e Fabiano. Estou muito grato por nos terem ajudado a estarmos onde estamos. Quanto ao Vitinha, até ao momento não tenho nada como garantido, abstenho-me de falar disso. Até que me confirmem, não tenho essa certeza de que esteja fechado o negócio com o Vitinha", começou por dizer, olhando depois aos reforços já confirmados."O Joe Mendes, Bruma e Pizzi são internacionais, podem ser úteis à equipa, sendo mais valias para nós nas suas posições", referiu o treinador do Sp. Braga. "Os três reforços estão convocados [para Alvalade]. O Vitinha? Vamos aguardar, se as coisas ficarem assim como estão, vai também", atirou Artur Jorge.