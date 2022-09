A reação de Artur Jorge ao elogio de Luís Filipe Vieira sobre o Sp. Braga

Luís Filipe Vieira afirmou, na CMTV, há dois dias , que "neste momento o Sp. Braga é o clube que melhor trabalha em Portugal". Ora, a declaração do ex-presidente do Benfica foi um dos assuntos lançados na conferência de imprensa de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, que reagiu assim."Não sei como os outros trabalham, mas sei como nós trabalhamos. É um percurso já com 15 anos para podermos chegar a este patamar, a trabalhar com qualidade e os resultados começam a aparecer. Toda a gente fala de o Sp. Braga ser campeão um dia, também acredito, mas quando será serão os resultados da equipa a dizê-lo", afirmou o treinador.