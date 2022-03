A receita de Carvalhal para o Monaco: «É para fazer golos e vencer. Não faz sentido ser de outra forma»

Carlos Carvalhal não vai mudar a abordagem para esta segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. O Sp. Braga está na frente, por 2-0, mas os minhotos vão entrar no Estádio Luís II com o foco em fazer golos e vencer. Uma ideia deixada pelo treinador, primeiro nas declarações prestadas à Sport TV e, depois, em conferência de imprensa."É um adversário fortíssimo, mas a nossa intenção é vencer, estamos cá para vencer o jogo, é o nosso propósito, sendo que o objetivo final e o principal será passar a eliminatória. Está igual, 50-50 para cada lado porque o adversário é muito forte, com jogadores de elevadíssimo nível. Sentimos isso na 2.ª parte em Braga, mantenho os 50-50.""O jogo deles não sei, o nosso não muda nada. Vamos tentar ter uma postura agressiva, tentar vencer, jogar para fazer golos, não faz sentido ser de outra forma. Temos de defender bem quando não tivermos a bola. Tentar aproveitar o espaço que o adversário possa deixar. Temos de respeitar a nossa identidade e fazer o nosso jogo.""Amanhã também tem de ser uma noite à Braga, os adeptos vão fazer-se ouvir, é importante para nós. Convictamente digo que vamos jogar para vencer, mas sabemos o grau de dificuldade, para nós fazermos um equilíbrio de forças temos de estar no nosso melhor.""Para nós é uma incógnita o que o Monaco vai fazer, temos é de ser coesos e focar na baliza adversária quando tivermos hipótese de atacar. O Monaco, por si só, é de vocação ofensiva e temos de estar permanentemente equilibrados. O Sp. Braga tem tido esse ADN.""O que tenho de fazer ver aos jogadores é que é possível vencer o jogo. Será dificílimo, mas é possível. Temos noção da responsabilidade. Vamos abordar o jogo como se estivesse 0-0 com a intenção de o vencer. Temos de ter segurança no momento de defender, mas queremos pressionar, atacar e fazer golos."