Abel Ruiz: «A segunda parte foi espetacular e conseguimos ganhar»

Abel Ruiz fez o golo do triunfo (3-2) do Sp. Braga ante o rival V. Guimarães, na Taça de Portugal, alcançado com reviravolta na Pedreira.Acho que não começámos bem, sofremos um golo no início e não era a nossa ideia. Ideia era entrar em campo para tentar primeiro. Não conseguimos e depois tivemos 25 ou 30 minutos de muitas oportunidades, não conseguimos e sofremos outra vez em cima do intervalo. No balneário falámos que tínhamos de reagir, era um jogo importante numa competição em que fazemos coisas boas. A segunda parte foi espetacular e conseguimos ganhar", frisou em declarações à Sport TV, abordando a forma como marcou o 3-2."O mais importante nesses momentos é, dentro da fúria que há no jogo, ter calma. Tentei ter calma para finalizar e tive sorte de marcar dois golos. Estou feliz aqui no Sp. Braga. É um clube muito extraordinário", reiterou o avançado espanhol, que se debruçou também pela chegada de um novo selecionador à Roja."É um treinador que conheço há muito tempo, mas estou no clube. Conseguimos uma vitória importante e agora é focar no jogo de sábado", disse, falando de De La Fuente.