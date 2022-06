Abel Ruiz abriu caminho à goleada dos sub-21 de Espanha

ABELIT??????????



Abel Ruiz foi titular, jogou minutos e marcou um GOLO no embate contra a Irlanda do Norte. pic.twitter.com/6yVHZ6H5F8 — SC Braga (@SCBragaOficial) June 3, 2022

Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, abriu caminho à goleada imposta pela seleção espanhola de sub-21 em casa da Irlanda do Norte, por 6-0. O atacante foi titular e envergou a braçadeira de capitão da 'Rojita', tendo marcado o golo inaugural da partida aos 22 minutos.Ruiz foi substituído ao intervalo e, já na segunda parte, viu do banco os restantes cinco golos da equipa espanhola, por Bryan Gil (dois golos), Miranda, Riquelme e Gómez. Foi uma partida a contar para a fase de qualificação do Euro'2023 do escalão, que se realiza na Roménia e Geórgia.Espanha volta a jogar na próxima terça-feira, frente a Malta, na cidade de Melilla, na costa sul do Mediterrâneo.