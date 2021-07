Abel Ruiz ambicioso para a nova época: «O Sp. Braga pode fazer ainda melhor»

Abel Ruiz entrou mais tarde na pré-temporada 2021/22, por força da sua presença no Euro sub-21 com a seleção espanhola. O avançado foi titular no primeiro jogo de preparação do Sp. Braga, que terminou com triunfo por 4-3 sobre o Vizela, e o foco está em preparar tudo para que nada falhe quando começarem os jogos a sério, até porque a época vai arrancar com a Supertaça Cândido de Oliveira.





"Sinto-me muito contente de estar outra vez aqui com os colegas e com todo o clube. Voltar é sempre bom e vamos fazer uma grande época", começou por dizer Abel Ruiz, à Next. "Temos de reforçar tudo e melhorar o que não fizemos muito bem ano passado e fazer melhor as coisas que fizemos bem, estamos a procurar isso na pré-época e é o que queremos fazer na Supertaça", disse."Temos os jogos da pré-época que são importantes para estarmos bem nesse jogo da Supertaça e começar com a vitória de ontem é importante", acrescentou. "O Sp. Braga é um grande clube e queremos continuar com essa atitude. O Sp. Braga pode fazer ainda melhor e é o que vamos procurar este ano. Vamos pensar como no ano passado já falavamos, jogo a jogo, e tendo essa ideia na cabeça de certeza que as coisas vão correr bem", assinalou Abel Ruiz.Na época passada, o avançado de 21 anos fez 11 golos nos 39 jogos disputados pelos arsenalistas. "Eu sempre digo que gosto de ajudar a equipa com golos, porque o avançado tem de fazer golos e é o que tento fazer sempre. Às vezes não se pode e também gosto de ajudar a equipa de outra forma, com assistências e combinando com os colegas. Tento dar o melhor de mim e espero que este ano seja um ano bom para mim e para a equipa", apontou, ele que terá a forte concorrência de Mario González na luta pela titularidade.