Abel Ruiz convocado para os sub-21 de Espanha

Abel Ruiz integra a convocatória da seleção sub-21 de Espanha, que vai ter dois jogos de qualificação para o campeonato da Europa de 2023 deste escalão, diante da Eslováquia (dia 8) e Irlanda do Norte (dia 12).





Recorde-se que Abel Ruiz contraiu uma lesão no joelho esquerdo no encontro com o Tondela, mas já esta semana admitiu poder vir a recuperar para o jogo com o Boavista, este domingo, em declarações à Cope. Esta chamada à 'La Rojita' reforça esse cenário.